Новосибирск, , 11:07 — REGNUM По оценкам специалистов, во время прохождения весеннего половодья 2020 года во всех регионах Сибирского федерального округа ожидается сложная паводковая обстановка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

20 февраля под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло прошло совещание по вопросу подготовки регионов округа к прохождению паводка.

Основные причины ожидающегося сложного паводка — интенсивные осадки в осенний и зимний периоды. В Туве, на Алтае, в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях снегозапасы превышают норму в два и более раз. В полтора раза превышают норму и запасы воды в снежном покрове.

Подъём уровня воды до опасных отметок также ожидается на равнинной и степной территориях в южной части Сибири. Если весна будет тёплой и ранней, возможно образование заторов льда на реках, подтопление жилых объектов, размыв дорог и мостов.

В зоне возможного подтопления в регионах Сибири могут оказаться более 700 населённых пунктов, 400 социально-значимых объектов, 360 участков автодорог, 60 объектов экономики. Такие данные приводит МЧС.

«Основная задача органов власти — принять все возможные меры по снижению социальных и экономических рисков», — подчеркнул Меняйло.

Он обратил внимание на то, что во многих крупных сибирских городах зимой не должным образом очищались тротуары, вывоз снега с автодорог затягивался. Чтобы не допустить осложнения ситуации, нужно оперативно завершить уборку снега, вовремя очистить от мусора системы отвода талых вод, подчеркнул полпред.

Также прозвучала информация о том, что в Сибирском федеральном округе расположено 1129 комплексов гидротехнических сооружений, из них у 170 сооружений отсутствуют владельцы. Полпред поручил разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности для всех подобных бесхозных объектов.

Кроме того, серьёзную угрозу представляют гидротехнические объекты, возведённые с нарушением требований законодательства. Органы исполнительной власти регионов должны решить эту проблему совместно с надзорными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, штабная тренировка по борьбе с паводком прошла 20 февраля в Хакасии.

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