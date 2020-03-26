Биробиджан, , 09:07 — REGNUM Глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн подписал постановление, согласно которому на территории области с 25 марта объявлен пожароопасный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По данным, получаемым системой спутникового мониторинга, в Еврейской автономной области зарегистрировано 62 термоточки, из которых 39 приближены к населённым пунктам.

«Все сельские населённые пункты, дачные и садоводческие посёлки, ссылаясь на законодательство, должны иметь первичные средства пожаротушения. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель», — рассказал представитель ГУ МЧС России по ЕАО Иван Копысов.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Приморья начался пожароопасный период, в течение которого подлежит ограничению ряд действий в лесу и в населённых пунктах.