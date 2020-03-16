Владивосток, 16 марта 2020, 07:29 — REGNUM В 21 муниципальном образовании Приморья с 15 марта официально начался пожароопасный период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Читайте также: В Астраханской области объявили начало пожароопасного сезона
Соответствующее постановление подписала председатель регионального правительства Вера Щербина. Для защиты населённых пунктов от лесных пожаров в Приморье в готовности находятся 660 специалистов и 160 единиц техники.
«Пожароопасный сезон действует в Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Спасском и Уссурийском городских округах. А также на территориях Октябрьского, Хорольского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Хасанского, Ханкайского, Шкотовского районов, Большого Камня и ЗАТО Фокино», — отметили в пресс-службе правительства Приморья.
Как сообщало ИА REGNUM, начало пожароопасного сезона объявлено в Астраханской области.