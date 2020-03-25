Ташкент, , 23:38 — REGNUM Национальное узбекское телевидение продемонстрировало сюжет, в котором рассказывается о строительстве больницы на тысячи мест, которую планируют возвести за пять дней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больница будет построена на пустоши в Ташкентской области, сейчас там одновременно строится корпус, прокладываются коммуникации — газ, вода и электричество.

Также сообщается, что к открытию готовятся две больницы в окраинных районах Ташкенте, которые также смогут принять тысячи человек.

На настоящий момент в Узбекистане зафиксировано 60 человек, зараженных коронавирусом.