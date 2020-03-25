Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двух несовершеннолетних девушек в 2005 году. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В январе 2005 года в квартире жилого дома в Москве было найдено тело женщины, ее дочери 17 лет и подруги девушки со множественными ножевыми ранениями. Виновного тогда найти не смогли, но благодаря следам крови удалось определить генотип убийцы. Позже был задержан знакомый убитых подростков, однако версия о его причастности не подтвердилась.

Спустя 15 лет удалось установить личность другого подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения. После задержания он признался в преступлении и дал подробные показания. Мужчина сообщил, что мотивом убийства являлась ревность.

Расследование продолжается.