Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Неизвестные вновь подожгли деревянный жилой дом на севере Екатеринбурга. Об этом написал депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

Пожар случился в ночь с 24 на 25 марта 2020 года в строении по улице 40 лет Октября, 41. Жильцам соседнего дома удалось заметить подозрительного мужчину в садовых перчатках. Тот пытался проникнуть на чердак дома. Подозреваемого зафиксировали камеры, вся информация передана в полицию.

«Может быть, это какой-то пироман?» — задался вопросом депутат.

Никто из жильцов не пострадал, так как дом ранее был расселен, добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завели уголовные дела по признакам поджогов. До этого в городе горели семь деревянных жилых домов на Уралмаше и Эльмаше.

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