Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM Эвакуированные в связи с угрозой цунами жители курильского Парамушира возвращаются в свои дома. Угроза «большой волны» миновала.

Читайте также: Угроза цунами: на Курилах эвакуируют людей — все новости

Как сообщило АСТВ, администрация Северо-Курильска разослала предупреждения о необходимости соблюдения осторожности вблизи жилых домов, в которых разрушены печные стояки. Граждан просят не оставлять вблизи домов транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители острова Парамушир 25 марта были эвакуированы на возвышенность в связи с угрозой цунами.