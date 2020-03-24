Ситуацию на особый контроль взял губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он поручил принять все меры для того, чтобы в зоне возможного действия огромной волны не оставалось людей.

«Кроме этого необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки: нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, социальных, промышленных объектов, домов», — сказал Валерий Лимаренко.