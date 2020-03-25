Оттава, , 09:30 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом нового типа в Канаде увеличилось до 1959 человек, при этом за сутки было выявлено сразу 313 случаев. Такие данные приводит канадский минздрав.

По состоянию на 24 марта заражения выявлены в 12 из 13 регионов страны. Больше всего случаев в провинции Британская Колумбия — 617 инфицированных. В провинции Онтарио заразились 588 человек, в Альберте — 358.

Ещё 833 человека находятся под подозрением.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус был выявлен в Канаде впервые 15 января. Скончались от заболевания COVID-19 уже 27 человек.