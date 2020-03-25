Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В Бурятии зарегистрировали человека с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, первая проба в центре гигиены и эпидемиологии республики дала предварительный положительный результат.

Анализы будут в течении нескольких суток уточняться в центре вирусологии в Новосибирске. Тем временем, в республике принимаются меры по выявлению людей, контактировавших с больным.

Всего в Бурятии к настоящему времени провели почти 1,8 тыс. исследований от 1020 человек. В оперативном штабе отмечают, что центр эпидемиологии обеспечен тест-системами в достаточном объёме.

Напомним, общее число заболевших новым вирусом на территории России приблизилось к 500. 22 из них уже выздоровело.

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