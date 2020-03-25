Петропавловск-Камчатский, , 06:51 — REGNUM В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 7,2. В связи с тем, что землетрясение было очень мощным, на Камчатке была объявлена угроза цунами, которую позже отменили.

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Как сообщило ИА «Кам 24», землетрясение произошло в 462 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В столице Камчатки ощущались подземные толчки силой 3−4 балла.

Камчатский центр предупреждения о цунами Камчатгидрометцентра отменил угрозу цунами. По словам учёных, расчёты показывают, что эпицентр землетрясения был слишком далеко от Камчатки, чтобы возникла угроза.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмособытие магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане, на удалении свыше 2 тыс. км от ближайшего населённого пункта.