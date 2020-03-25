Петропавловск-Камчатский, , 03:35 — REGNUM Уголовное дело возбуждено на Камчатке в связи с гибелью трёх моряков на промысловом судне «Стелла Карина» в акватории Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

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23 марта на судне, находившемся в море, были обнаружены тела троих моряков — мастера обработки, электромеханика и старшего механика. Сейчас следователи и эксперты выясняют, что послужило причиной их гибели.

Промысловое судно принадлежит компании «Магаданрыба», порт приписки судна Магадан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине спасатели разыскивают рыбака, который вышел в море на резиновой лодке.