Южно-Сахалинск, , 05:18 — REGNUM На Сахалине спасатели ищут мужчину, который вышел в море в Корсаковском районе на резиновой лодке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС региона.

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Вместе со спасателями в поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники ГИМС и местной администрации. Предположительно у человека в лодке закончилось топливо.

В районе поиска находится спасательное судно «Рубин», оповещены все суда, находящиеся в данном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске полицейский спас тонущего в реке Амур 70-летнего пенсионера.