Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года произошёл резкий рост пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России Владимир Устин, передаёт ИА REGNUM.

По последним данным, на Дону в период с января по март 2020 года произошло 2 тыс. 49 возгораний. Этот показатель на 66,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года. В результате пожаров погибли 55 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 38 человек. Резкий рост количества пожаров произошёл в марте, уточнил Устин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 18 и 23 марта в Аксайском районе Ростовской области огнеборцы в течение нескольких часов тушили крупные возгорания сухой растительности. Площадь, пройденная огнём, составила 2,3 тыс. кв. метров и 1,5 тыс. кв. метров. Ещё один крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» 20 марта.

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