Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве задержали пятерых, подозреваемых в краже 12,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Задержанными оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет. Операцию проводили сотрудники управления уголовного розыска столичного главка совместно с коллегами из УВД по ЦАО, ФСБ России и Росгвардии.

По версии следствия, в апреле 2019 года группа, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, на Устьинской набережной напала на автолюбителя. Они разбили молотками боковые стекла дверей его автомобиля и, выстрелив несколько раз из неустановленного огнестрельного оружия, забрали сумку с 5 миллионами рублей. Позднее на Краснохолмской набережной нападению подверглись ещё двое мужчин, у которых было украдено 7,5 миллионов рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ («Разбой»).