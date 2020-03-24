Саратов, , 11:12 — REGNUM Саратовские власти расчищают от снега и наледи городские улицы после обрушившегося снегопада. По данным мэрии Саратова, за прошедшие сутки, 23 марта, с улиц города было вывезено более 4,7 тысяч кубометров снега.

На расчистке работают 214 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», в уборке задействованы 232 рабочих данных муниципальных предприятий. Особое внимание уделяется расчистке пешеходных зон и тротуаров.Кроме механической уборки, ведется обработка данных участков средствами для борьбы с гололедицей. За ночь израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси и 209 тонн реагентов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 24 марта днём в Саратовской области — облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, в Левобережье местами сильный снег. Местами по области туман, снежные заносы, гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха −3…+2 °C. на востоке +7°.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наСаратовскую и Самарскую области обрушился сильный снегопад. Из-за сильной метели на двух участках автотрасс в Саратовской области было ограничено движение транспорта. Движение на трассе по ФАД 1Р-22 8 Сызрань — Саратов — Волгоград полностью возобновлено сегодня, 24 марта, в 09:00.

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