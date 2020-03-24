Саратов, , 10:16 — REGNUM Движение на трассе по ФАД 1Р-22 8Сызрань — Саратов — Волгоград полностью возобновлено сегодня, 24 марта, в 09:00. Об этом сообщает управление МЧС по Саратовской области.

Причиной затруднения движения были неблагоприятные метеоявления.

Ограничения движения на автодорогах Саратовской области нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Саратовскую и Самарскую области обрушился сильный снегопад, на дорогах — снежные заносы и гололедица. Из-за сильной метели на двух участках автотрасс в Саратовской области было ограничено движение транспорта.

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