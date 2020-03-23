Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области из-за сильной метели на двух участках автотрасс ограничено движения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Так, ограничено движение на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Хвалынском районе, в частности на отрезке с 47 по 140 км. Ограничения для пассажирского автотранспорта действуют на автодороге М-6 в Балашовском районе (Балашов — Ивантеевка, Балашов — Ртищево, Балашов — Романовка).

В спасательном ведомтсве отметили, что участок автотрассы Р-228 можно объехать через населенный пункт Алексеевка, протяженность объездного пути составит 37 км. Для расчистки трассы на месте работают 14 единиц специальной техники, оборудовано четыре пункта обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные дни в Саратовской области наблюдлся сильный снегопад, на дорогах — снежные заносы и гололедица. В Саратове с утра жители жалуются на нестабильную работу общественного транспорта. При этом в мэрии заверили, что все основные маршруты автомобильного и электротранспорта работают в плановом режиме. Весь электротранспорт также вышел на маршруты.

При этом водителей и пешеходов призвали к максимальной внимательности в связи со снегопадом.