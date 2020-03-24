Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве умерла 69-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает московский оперативный штаб по коронавирусу.

В штабе отметили, что результат теста на коронавирус у женщины отрицательный.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания», — рассказали в оперативном штабе.

По данным Telegram-канала 112, женщину 19 марта доставили в больницу на Коммунарку. Вечером 23 марта она умерла.

«Во время лечения женщине диагностировали тяжёлую пневмонию на фоне хронических заболеваний. Дочь пенсионерки недавно вернулась из Португалии», — говорится в информации.