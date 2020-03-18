Казань, , 08:54 — REGNUM Замглавы МЧС Татарии задержали по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица республиканского МЧС учредили фирму, дублирующую функции поисково-спасательной службы при МЧС РТ. Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. Исполнять договорные обязательства привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. Злоумышленниками извлечен доход в размере более 161 млн рублей.

57-летний замминистра задержан по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Вместе с ним задержаны директор и замдиректора одной из казанских фирм.

В ближайшее время будут решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех фигурантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заведующая учебной лабораторией одной из кафедр Казанского государственного энергетического университета брала у студентов денежные средства в размере от 3,5 до 13 тыс. рублей, якобы для дальнейшей передачи преподавателям. Всего установили 9 эпизодов преступной деятельности, ущерб составил 56 тыс. рублей.

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