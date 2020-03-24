Амстердам, , 08:08 — REGNUM 23 марта в ходе очередного заседание суда по делу MH17 принято решение предоставить защите больше времени для ознакомления с делом. Поэтому в ходе заседания не было принято решений по запросам прокуратуры.

Дело насчитывает около 36 000 страниц и большое количество мультимедийных файлов. Поэтому суд решил предоставить больше времени.

«На первом месте стоит честное и беспристрастное рассмотрение дела, и для этого защите требуются время и возможности», — говорится в заявлении суда.

В ходе второго заседания 10 марта прокуратура, в частности, просила о дополнительной экспертизе некоторых аудио‑ и видеоматериалов, содержащихся в деле. Кроме того, прокуратура предложила суду провести осмотр остатков сбитого «Боинга».

Адвокаты О. Пулатова, единственного из подозреваемых, чьи интересы на суде представляют адвокаты, заявили, что не в состоянии дать содержательный отзыв на предложения прокуратуры, поскольку они только недавно получили доступ к делу.

Суд дал защите время для ознакомления с делом до следующего заседания, намеченного на 8 июня.

Что касается предложения прокуратуры об осмотре остатков самолёта, то суд предложил ей обосновать предложение с указанием того, на какие вопросы такой осмотр мог бы дать ответ.

Кроме того, суд предложил прокуратуре обратиться к властям США с просьбой предоставить спутниковые снимки, сделанные во время крушения рейса MH17. США уже шесть лет утверждают, что располагают снимками, на которых якобы запечатлён пуск ракеты Бук, сбившей малайзийский «Боинг».