Киркук, Ирак, , 08:17 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на офис полиции в спорной иракской провинции Киркук. Об этом 23 марта сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, в ходе столкновения пострадал один сотрудник правопорядка, о потерях среди террористов не сообщается.

Напомним, власти Ирака еще в конце декабря 2017 года сообщили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают сохранять активность, особенно в спорных территориях.