Ставрополь, , 15:43 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края за нарушение карантина. Об этом 23 марта сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

Так, было возбуждено дело по ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 («Халатность») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, лавный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова в середине марта 2020 года посетила Мадрид, данную информацию она скрыла от коллег и продолжала контактировать с людьми.

Данная информация выяснилась после того, как женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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