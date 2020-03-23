Москва, , 15:32 — REGNUM Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова создала опасный прецедент, когда вернулась из Испании и продолжала контактировать со студентами и коллегами. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Вопрос стоит не столько как о специалисте, сколько как о человеке. Печально, что человек, понимая эпидемиологическую ситуацию, создал такой прецедент. Она нарушила карантинные мероприятия, вернувшись из-за границы, из страны, где опасная эпидемиологическая ситуация. Вопрос в прецеденте, в том, что человек, который социально активен, контактирующий с большим количеством людей, является потенциальным источником [инфекции]», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Санниковой грозит уголовное преследование за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

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