Москва, 23 марта 2020, 15:32 — REGNUM Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова создала опасный прецедент, когда вернулась из Испании и продолжала контактировать со студентами и коллегами. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил инфекционист Евгений Тимаков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Санниковой грозит уголовное преследование за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
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