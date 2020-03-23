Скопье, , 14:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 23 марта сообщило о том, что ещё один человек скончался от коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, жертвой стал 63-летний житель города Дибра, проходивший лечение в Клинике инфекционных заболеваний в Скопье. Пациент был доставлен в клинику 17 марта.

Мужчина не страдал от повышенной температуры, однако имел проблемы с дыханием и был вынужден носить кислородную маску.

На данный момент известно о 114 случаях заболевания COVID-19 в стране.

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