Новосибирск, , 13:18 — REGNUM В Новосибирской области с начала года произошло 866 пожаров, спасены 128 человек, погибли 48. Такие данные озвучили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточняют, что в регионе сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров из-за нарушений элементарных правил пожарной безопасности.

Основные причины пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнём (321 пожар), неправильная эксплуатация или неисправность электрооборудования (169), неправильное устройство и неисправности отопительных печей (146).

Ранее и сообщало, что ночью 20 марта 2020 в частном жилом доме на ул. Толстого в городе Искитиме произошёл пожар. После тушения обнаружены трёх человек. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области после пожара в доме обнаружены тела трёх человек