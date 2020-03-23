Анкара, , 13:04 — REGNUM Вооруженные силы Турции приступили к осуществлению очередной спецоперации против Рабочей партии Курдистана, об этом 23 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация пройдет в провинции Бингол, расположенной на юго-востоке страны, в ней принимают участие свыше 1 тыс. человек.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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