Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В сильном пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе Петербурга погиб мужчина, еще 15 человек удалось эвакуировать. Об этом в понедельник, 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в жилой квартире поступило на пульт дежурного в понедельник, 23 марта около 11:04 мск. Пожар начался в трехкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного дома 19 по улице Стойкости.

В 11:22 мск категория сложности возгорания была поднята до 1-Бис. В квартире горела кухня площадью 12 кв. м и прихожая 6 кв.м.

«С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек, в том числе шесть детей», — уточняют в ведомстве.

На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава. В 11:44 мск огонь удалось локализовать.

Как уточняют в городском управлении МЧС, в сгоревшей квартире погиб мужчина.