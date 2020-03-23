Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Крупнейшему строителю Камчатки Вагифу Мурсалову, фигуранту скандального дела минздрава, суд назначил штраф в размере 120 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по Камчатскому краю.

Читайте также: Экс-глава минздрава Камчатки освобождена от уголовной ответственности

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года, являясь фактическим руководителем ООО «Универсал», путём обмана должностных лиц о действительной стоимости нежилого помещения в Петропавловске-Камчатском, Вагиф Мурсалов реализовал его КГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника» по завышенной стоимости за 46 млн рублей. Тем самым Мурсалов причинил бюджету Камчатского края ущерб на сумму 11 млн рублей», — сообщили в СК РФ по Камчатскому краю.

Мурсалов вину признал, со следствием сотрудничал, ущерб бюджету погасил в полном объёме. Суд счёл возможным ограничиться штрафом в 120 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Мурсалова прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела о растрате бюджетных средств при приобретении помещений для нужд здравоохранения Камчатки стали теперь уже бывший министр Татьяна Лемешко и Вагиф Мурсалов. В отношении Лемешко дело прекращено по не реабилитирующим основаниям, в связи с истечением срока давности.