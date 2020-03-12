Петропавловск-Камчатский, , 09:01 — REGNUM Экс-министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, освобождена от уголовной ответственности. Однако уголовное преследование в отношении Лемешко прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

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Как выяснило ИА Кам 24, срок привлечения к уголовной ответственности за преступления, в которых подозревали Лемешко, истёк в декабре 2019 года. Уголовное преследование, как говорится в разъяснении управления СК РФ по Камчатскому краю, прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Уголовное дело второго фигуранта «дела минздрава Камчатки», главы крупнейшей на Камчатке строительной фирмы Вагифа Мурсалова, выделено в отдельное производство и уже направлено в суд. Мурсалов заключил досудебное соглашение с прокурором, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министр здравоохранения Камчатки Татьяна Лемешко и глава строительной фирмы Вагиф Мурсалов были задержаны и помещены в СИЗО. Позднее Мурсалов был арестован, а арестовать Лемешко суд отказался. Чиновницу и предпринимателя подозревали в растрате 22 млн бюджетных рублей.