Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в мире на данный момент — 307 278, при этом в результате болезни скончалось 13 049 человек. Об этом говорят данные университета США Джонса Хопкинса.

По уточненным данным университета, выздоровели 92 373 человека.

Самое большое число инфицированных находится в Китае (81 346), на втором месте Италия (53 578), на третьем — США (26 747).

Как 16 марта сообщало ИА REGNUM, число заболевших коронавирусом в мире составляло 170 тысяч.

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