Кито, , 07:55 — REGNUM Главы министерств здравоохранения и труда Эквадора ушли в отставку в условиях возросшего числа заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом информирует секретариат по делам коммуникаций при администрации главы государства.

Сообщается, что президент страны Ленин Морено выразил главе минздрава Каталине Андрамуньо и министру труда Андреса Мадеро признательность за проделанную работу.

По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Эквадоре составляет на данный момент 532 человека. При этом количество погибших от вируса в составляет — 7. Число выздоровевших — 3 человек.

Как 17 марта сообщало ИА REGNUM, президент Морено в связи с распространением коронавируса объявил в стране ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение