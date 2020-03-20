Сухум, , 13:21 — REGNUM В Сухуме 20 марта на многоэтажный дом упал эвкалипт, задев несколько этажей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным спасателей, происшествие произошло на улице Эшба. При падении дерева ветками были разбиты окна на четырех этажах. Также были повреждены два легковых автомобиля, которые стояли рядом.

Сообщается, что пострадавших и жертв нет. Спасатели и работники коммунальных служб начали работы по распилке и вывозу упавшего дерева. Для подъема его частей пришлось использовать автокран.

Причины падения эвкалипта не называются.