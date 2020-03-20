Днепропетровск, Украина, , 12:13 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) пассажиры разбили три автобуса за отказ везти больше людей, чем предписано условиями карантина, написал 19 марта чиновник чиновник городского совета Днепропетровска Иван Васючков на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 19 марта жители города «разбили три автобуса», остановились рейсы по шести маршрутам, 180 водителей отказались выходить на работу, полиция выписала 31 протокол на сумму более 500 тыс. гривен ($16 тыс.).

На остановках образовались огромные очереди из людей, которые не могут попасть ни на работу, ни домой.

«Вместо того чтобы обеспечить горожан защитой от распространения вируса, наш город толкают к транспортному коллапсу и остановке жизнеобеспечения», — прокомментировал ситуацию Васючков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове пассажиры заблокировали несколько трамвайных веток и повредили один трамвай.

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