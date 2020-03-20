Харьков, Украина, 20 марта 2020, 11:06 — REGNUM В Харькове разгневанные пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев, сообщил 20 марта директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в социальной сети Facebook.
Люди возмущены ограничением, не позволяющим перевозить в вагоне более десяти пассажиров.
Чиновник перечислил краткий список из шести остановок, где зафиксированы подобные инциденты.
Напомним, в связи с карантином в Киеве, Харькове и Днепропетровске было закрыто метро. При этом по всей Украине ввели ограничения на число пассажиров в наземном транспорте. За нарушение ограничений водителей и кондукторов наказывают крупными штрафами.
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