Харьков, Украина, , 11:06 — REGNUM В Харькове разгневанные пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев, сообщил 20 марта директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Люди возмущены ограничением, не позволяющим перевозить в вагоне более десяти пассажиров.

«У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка», — рассказал он.

Чиновник перечислил краткий список из шести остановок, где зафиксированы подобные инциденты.

Напомним, в связи с карантином в Киеве, Харькове и Днепропетровске было закрыто метро. При этом по всей Украине ввели ограничения на число пассажиров в наземном транспорте. За нарушение ограничений водителей и кондукторов наказывают крупными штрафами.

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