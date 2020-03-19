Найроби, , 11:39 — REGNUM Мужчину, который был предположительно инфицирован коронавирусом, избила группа молодых людей на юго-востоке Кении, вследствие чего он скончался в больнице от полученных травм. Об этом передает местная газета Daily Nation.

Начальник местной полиции Неемия Биток подтвердил факт смерти и заявил, что в настоящее время не было произведено арестов, добавив, что по факту убийства было начато расследование.

По словам Битока, нападение произошло в рыбацкой деревне Мсамбвени в округе Квале, прибрежном районе, популярном среди туристов. Он сообщил, что на мужчину напали по дороге домой около 21:00 по местному времени во вторник, 17 марта, после того, как он выпил. Как сообщают свидетели, нападавшие обвинили мужчину в том, что он болен коронавирусом.

В ответ на это Биток призвал население воздержаться от ложных обвинений и актов самосуда.

Напомним, что в настоящее время в министерстве здравоохранения Кении подтвердили семь случаев заражения коронавирусом. В восточноафриканской стране ввели строгие ограничения на въезд иностранных граждан, закрыли учебные заведения и запретили публичные собрания.