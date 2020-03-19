Владивосток, 19 марта 2020, 10:54 — REGNUM Мокрый снег, который идёт во Владивостоке, стал причиной транспортного коллапса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Ресурс Яндекс. Пробки показывает 10-бальные пробки практически на всех центральных улицах Владивостока. Полностью «стоят» улицы Светланская, Алеутская, Некрасовская, Гоголя, проспекты Партизанский, Океанский и Красного Знамени.
На многих предприятиях города по решению руководства установлен короткий рабочий день, чтобы люди смогли пораньше выехать домой.
Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье обрушился сильный снегопад, сопровождаемый порывистым ветром.