Еравнинский район, Бурятия, , 13:41 — REGNUM Правоохранители в Еравнинском районе Бурятии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего сына. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело мужчины было найдено в ночь на 17 марта.

Как выяснилось, в тот вечер 63-летняя мать с сыном вместе распивали спиртные напитки. Около полуночи пьяный мужчина начал оскорблять женщину, опрокинул телевизор.

«Не выдержав унижений, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь сына. После чего, опомнившись, позвала соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Подозреваемая сразу призналась в содеянном, рассказав, что не выдержала издевательств. По её словам, мужчина пристрастился к алкоголю ещё с 16 лет. Напившись, он становился агрессивным, постоянно избивал мать.

Следователи в настоящее время назначили психиатрическую экспертизу женщины. Расследование продолжается.

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