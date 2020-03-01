Казань, , 21:53 — REGNUM В Казани женщина напала с ножом на двоих своих детей, после чего попыталась покончить с собой. Об этом 1 марта сообщает «Татар-информ».

По данным агентства, происшествие произошло в одном из домов на Чистопольской улице, где женщины в приступе ревности попыталась убить семилетних сыновей-близнецов и покончить с собой.

Один из детей погиб на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Женщину также госпитализировали. В полицию с соответствующим заявлением обратился ее муж.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Татарии мужчина нанес ножевые ранения своей супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Еще одному 12-летнему пасынку, который проснулся при звуках борьбы, мужчина велел закрыться в своей комнате. Ребенок сбежал через окно и сообщил о случившемся в полицию.

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