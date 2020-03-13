Москва, , 23:39 — REGNUM Водитель автомобиля Audi сбил двух человек на пешеходном переходе вечером 13 марта в московском районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщается в микроблоге столичной Госавтоинспекции в Twitter.

По информации ведомства, инцидент произошёл в 22:12 на улице Маршала Полубоярова.

«Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пострадавших были доставлены в медучреждение. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.