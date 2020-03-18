Милан, Италия, , 10:37 — REGNUM В Милане полиция задержала гражданку Украины, которая продавала на улице медицинские маски, сообщило издание Milano Today.

В полицию поступило сообщение, что возле одного из супермаркетов женщина не первый день продаёт медицинские маски.

Заметив полицейских, прибывших на вызов, 53-летняя женщина попыталась убежать, спрятав товар под одеждой, но была задержана. Она сама рассказала правоохранителям, что продавала маски на улице.

В результате гражданка Украины была оштрафована за незаконную торговлю, а также за нарушение распоряжения местных властей, согласно которому люди должны оставаться дома, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины рассказали о том, что около 2 тыс. граждан страны хотят вернуться домой из Германии.

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