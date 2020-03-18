Зерноградский район, , 10:11 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в заброшенном доме погибли два человека. Их личности устанавливаются, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 18 марта.

Трагедия произошла на хуторе Заполосный в Зерноградском районе. В частном заброшенном доме на улице Мира вспыхнул пожар, о котором стало известно в 6:25 мск. Ликвидация объявлена в 7:40 мск. При разборе завалов обнаружены тела погибших.

На место происшествия работали две единицы спецтехники и восемь человек. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Причина, по которой вспыхнул огонь, устанавливается.