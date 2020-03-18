Москва, , 09:43 — REGNUM Шестеро членов банды задержаны в Москве за стрельбу по автосалону и поджог транспортных средств. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, группа злоумышленников ночью на юго-востоке Москвы подъехала к автосалону и совершила шесть выстрелов. Через несколько дней преступники вернулись на место и подожгли две машины. Спустя неделю подозреваемые прибыли автодилерам в третий раз. Они произвели не менее 14 выстрелов, повредили восемь автомобилей.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

Полиция задержала шестерых подозреваемых, их заключили под стражу.