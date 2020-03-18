Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ минувшей ночью произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Ко времени прибытия пожарных расчётов, строение горело изнутри. В тушении возгорания приняло участие 15 человек, задействовано три единицы техники. В ходе тушения внутри были найдены тела мужчины и женщины.

«Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Условием гибели людей стало состояние сна», — отметили в МЧС.

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