Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM Следователи в Бурятии организовали доследственную проверку обстоятельств смерти четырёх человек, тела которых были найдены во время пожара в Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в квартире, где начался пожар, жили мужчина с сожительницей и их знакомый. Вернувшись 11 марта с рыбалки хозяин обнаружил дома свою подругу с квартирантом распивающих спиртные напитки. Он не присоединился к ним и лёг спать. Проснувшись от едкого дыма, он выбежал из квартиры в подъезд, где увидел спасателей. Те его эвакуировали.

Позже во время тушения пожара в квартире нашли тела его сожительницы и знакомого. Кроме того, погибли двое мужчин, живших этажом выше.

«В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлено место, где находился очаг возгорания — в зале возле мебельного гарнитура рядом с электрической розеткой. Там же находился электрический чайник», — отметили в СКР.

В связи с этим следователи не исключают, что пожар мог начаться из-за неисправного электрооборудования. Однако точную причину возгорания выяснят по итогам пожарно-технического исследования.

Как сообщало ИА REGNUM. пожар произошёл вечером 11 марта. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось вытащить из огня семерых жильцов, в т.ч. пять детей. Ещё десять человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

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