Владивосток, , 03:42 — REGNUM Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва перевели из городского СИЗО в колонию в Спасском районе Приморья.

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Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил адвокат Пушкарёва Александр Высоцкий.

«У меня информация о том, что его перевели в колонию №33 Спасского района», — сказал Высоцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Тверсокго суда города Москвы Игорь Пушкарёв был приговорён к 15 годам лишения свободы с обязанностью выплатить 500 млн рублей штрафа. Позднее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Пушкарёва ущерба, который его компании якобы причинили казне Владивостока. Суд вдвое уменьшил сумму иска.