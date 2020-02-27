Владивосток, , 03:33 — REGNUM Генпрокуратура уменьшила исковые требования к осужденному экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву по гражданскому делу с 3,2 млрд до 1,4 млрд рублей. При этом ранее в надзорном ведомстве не исключали увеличение сумм в иске к фигурантам.

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«В Советский районный суд Владивостока 25 февраля от Генеральной прокуратуры поступило уточнённое исковое заявление по гражданскому делу экс-мэра Пушкарёва. Исковые требования к нему и предприятиям, входящим в группу компаний «Востокцемент», были уменьшены более чем в два раза — с 3,2 до 1,452 млрд рублей. Позиция Генпрокуратуры основана на заключении ФАС РФ и частично согласуется с мнением ответчиков», — рассказал «Ъ» адвокат Александр Высоцкий.

Защитник добавил, что ответчики ожидали этого, но в целом полагают, что иск не обоснован в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв минимум до 13 марта будет находиться в СИЗО. Следующее заседание назначено на 3 марта, потом на 4, 6 и с 10 по 13 марта.

Пушкарёв приговорён к 15 годам лишения свободы со штрафом в 500 млн рублей. Генпрокуратура подала гражданский иск о взыскании 3,2 млрд рублей, наложив арест на активы, принадлежащие его семье.