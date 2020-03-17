Варшава, , 13:50 — REGNUM Спасательная операция на шахте «Бобрек» в польском Бытоме, длившаяся более десяти часов, не увенчалась успехом. 41-летний шахтёр, которого засыпало при обвале в шахте 16 марта, был уже мёртв, когда спасателям удалось к нему пробраться.

«К полудню в результате обрушения фрагмента крепления прохода были засыпаны трое шахтеров. Двоих удалось вывести, операция по спасению третьего продолжалась несколько часов. К сожалению, он не выжил», — цитирует сообщение министерства госактивов «Польское радио».

Авария произошла в понедельник, 16 марта, на глубине 840 метров. Трое шахтёров были завалены породой в результате обвала крепления перекрытий прохода. Двоих удалось эвакуировать довольно быстро, они получили незначительные травмы.

К третьему шахтёру спасателям не удавалось подобраться, хотя с ним был голосовой контакт. Когда его удалось достать из-под камней и обломков конструкций, он был уже мёртв. Попытка реанимации не принесла результатов.

Погибший был женат, у него осиротела дочь. Министр госактивов Польши Яцек Сасин принёс соболезнования родственникам покойного.

Это уже четвёртый погибший в 2020 году в польской горнодобывающей промышленности и второй в угольных шахтах. Ранее, 4 февраля, на шахте в Лендзине, при эксплуатации конвейерной ленты на 650 м под землей погиб 29-летний шахтёр. Всего за два первых месяца 2020 года в польской горнодобывающей промышленности произошло 317 различных аварий, в том числе 267 — на угольных шахтах.

За прошедший 2019 год в горнодобывающей промышленности Польши погибли 23 человека, из них 16 — в угольных шахтах. Произошло 2326 аварий, в том числе 10 тяжёлых.