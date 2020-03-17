Москва, , 11:26 — REGNUM Пациенты медицинского комплекса в посёлке Коммунарка в Москве возвращены под наблюдение врачей после побега. Об этом сообщает 17 марта к пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, сбежавших пациентов нашли и вернули в медучреждение. Они останутся под наблюдением врачей в соответствии со стандартом. Число сбежавших не указано.

Ракова призвала москвичей ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Заммэра напомнила об угрозе распространения коронавирусной инфекции и о том, что при подозрении на неё необходимо пребывание в больнице в течение 14 дней.

Перед выпиской пациентов дважды тестируют на вирус. Больницу в Коммунарке покинули уже более 50 человек. О побеге одной их пациенток ИА REGNUM сообщало 16 марта.

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