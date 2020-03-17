Ванино, Хабаровский край, , 10:39 — REGNUM Силовики пришли с обыском в администрацию Ванинского муниципального района в Хабаровском крае, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии.

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В оперативном мероприятии принимают участие сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю и МВД. По данным источника, у правоохранителей появились вопросы к чиновникам из социального блока администрации муниципалитета. Ранее они пообщались с руководителем «Центра внешкольной работы» Ванино, а уже оттуда прямиком отправились в администрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в отношении главы районного центра Ванинского района Александра Орлова было возбуждено уголовное дело о взятке. Он арестован.

Ванинский район — морские ворота Хабаровского края в АТР. Здесь расположен морской порт, входящий в десятку крупнейших в России. На муниципалитет распространен режим свободного порта Владивосток.